Juventus | problemi per Andrea Pirlo | si ferma un difensore

Il difensore della Juventus Demiral ha riportato un infortunio nella dolorosa partita contro il Porto: tornerà in campo dopo la sosta Andrea Pirlo dovrà rinunciare a Merih Demiral. Gli equilibri difensivi della Juventus non passeranno dal centrale difensivo turco che si è infortunato contro il Porto nella sfortunata gara di martedì sera che ha visto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Juventus problemi Gasperini: "Juventus eliminata dalla Champions? Non sono sorpreso" Quello che fanno gli altri riguarda gli altri, noi cerchiamo di risolvere quelli che sono i nostri problemi. Con lo Spezia sarà una partita diversa, ci saranno altre difficoltà. Comunque siamo ...

Porte girevoli Juve, ora si ferma Demiral: retto femorale, ecco quali partite salta Andrea Pirlo non ha problemi di abbondanza, ma almeno i guai si danno il cambio. L'ultimo infortunio in casa Juventus è quello di Merih Demiral, a cui alla ripresa dei lavori dopo la partita di Champions League con il ...

I problemi della Juventus: infortuni, carenze tecniche, errori sul mercato Goal.com Moggi a RBN: "Contro il Porto l'eliminazione peggiore senza dubbio" Intervistato da Radio Bianconera nel corso di 'Cose di Calcio', l'ex dg della Juventus Luciano Moggi commenta l'eliminazione subita dalla Juventus per mano del Porto: "Il ...

Juventus, piove sul bagnato: Demiral ko Altra tegola per la Juventus, reduce dall'eliminazione dalla Champions League. Merih Demiral, a causa di un problema accusato proprio al termine della partita con il Porto, è stato sottoposto presso i ...

