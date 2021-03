Indonesia, autobus precipita in un burrone: almeno 27 morti (Di giovedì 11 marzo 2021) Tragico incidente in Indonesia, dove un autobus con al suo interno genitori e studenti è caduto in un burrone: i morti riportati sono almeno ventisette. Giornata tragica in Indonesia dove un autobus, con al suo interno genitori e studenti, è precipitato in un burrone, facendo un volo di oltre venti metri. In seguito alla caduta L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Tragico incidente in, dove uncon al suo interno genitori e studenti è caduto in un: iriportati sonoventisette. Giornata tragica indove un, con al suo interno genitori e studenti, èto in un, facendo un volo di oltre venti metri. In seguito alla caduta L'articolo proviene da Inews.it.

