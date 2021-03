"I giovani sono più colpiti e finiscono in ospedale, serve un lockdown" (Di giovedì 11 marzo 2021) AGI - Le varianti non solo sono più trasmissibili, ma anche più "aggressive" e ad essere colpiti sono soprattutto i più giovani. I ragazzi, 'risparmiati' dalla prima ondata di Covid-19, adesso vengono colpiti dal virus e "hanno anche manifestazioni gravi" e così mentre prima "normalmente non arrivavano in ospedale, ora cominciano ad arrivare e questo è un campanello d'allarme". A lanciarlo è Massimo Andreoni, direttore scientifico Simit (Società italiana malattie infettive), che ai microfoni di Agorà ha spiegato lo stato dell'arte in giorni cruciali in cui il governo si accinge a varare misure più restrittive. E anche su questo, Andreoni spinge sulla necessità di "pensare a un lockdown nazionale per 2 settimane". "Io credo che in questo momento bisogna pensare a un ... Leggi su agi (Di giovedì 11 marzo 2021) AGI - Le varianti non solopiù trasmissibili, ma anche più "aggressive" e ad esseresoprattutto i più. I ragazzi, 'risparmiati' dalla prima ondata di Covid-19, adesso vengonodal virus e "hanno anche manifestazioni gravi" e così mentre prima "normalmente non arrivavano in, ora cominciano ad arrivare e questo è un campanello d'allarme". A lanciarlo è Massimo Andreoni, direttore scientifico Simit (Società italiana malattie infettive), che ai microfoni di Agorà ha spiegato lo stato dell'arte in giorni cruciali in cui il governo si accinge a varare misure più restrittive. E anche su questo, Andreoni spinge sulla necessità di "pensare a unnazionale per 2 settimane". "Io credo che in questo momento bisogna pensare a un ...

