Hera Hora, dietrofront dei soci: niente liquidazione. Torna Di Piazza? La situazione (Di giovedì 11 marzo 2021) Hera Hora, la società controllante del Palermo FC, non va più in liquidazione come previsto nell'ultimo Cda.Lo ha deciso l’assemblea dei soci nella giornata di ieri. La proposta di scioglimento non ha trovato la maggioranza: Mirri senior era favorevole, gli altri soci no. Nelle scorse settimane il Cda aveva deliberato la convocazione dell'assemblea proprio per porre fine all’esistenza della holding che poco più di un anno e mezzo fa venne scelta dal sindaco Leoluca Orlando.La mancata liquidazione tutela, dunque, il diritto di recesso dalle quote del socio Tony Di Piazza che, ora, può continuare ad esercitarlo. "Che sia un riavvicinamento con la famiglia Mirri?", ipotizza l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport".Secondo quanto ... Leggi su mediagol (Di giovedì 11 marzo 2021), laetà controllante del Palermo FC, non va più income previsto nell'ultimo Cda.Lo ha deciso l’assemblea deinella giornata di ieri. La proposta di scioglimento non ha trovato la maggioranza: Mirri senior era favorevole, gli altrino. Nelle scorse settimane il Cda aveva deliberato la convocazione dell'assemblea proprio per porre fine all’esistenza della holding che poco più di un anno e mezzo fa venne scelta dal sindaco Leoluca Orlando.La mancatatutela, dunque, il diritto di recesso dalle quote delo Tony Diche, ora, può continuare ad esercitarlo. "Che sia un riavvicinamento con la famiglia Mirri?", ipotizza l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport".Secondo quanto ...

Advertising

WiAnselmo : Hera Hora, dietrofront dei soci: niente liquidazione. Torna Di Piazza? La situazione - Mediagol : Hera Hora, dietrofront dei soci: niente liquidazione. Torna Di Piazza? La situazione - infoiteconomia : Palermo, Hera Hora non va più in liquidazione: dietrofront dei soci - infoiteconomia : Palermo - Hera Hora continuerà a “vivere”, non andrà in liquidazione - infoiteconomia : Calcio, la società Hera Hora non va più in liquidazione: così il Palermo in vendita resta appetibile -