Franco di Mare, chi è l'ex moglie Alessandra (Di giovedì 11 marzo 2021) Alessandra è la donna che, per tanti anni, è stata moglie del giornalista Franco Di Mare, ex inviato di guerra nonché conduttore di alcuni programmi Rai di punta (p.e. Uno Mattina e La Vita in Diretta). Alessandra, di cui si sa molto poco, è stata legata a Di Mare, classe 1955, fino al 2012. Il loro matrimonio, come rivelato dal giornalista stesso tra le righe di un post pubblicato nel 2017 sulla sua pagina Facebook, è finito con una separazione priva di conflitti. I due, sempre secondo le confessioni social di Di Mare, hanno mantenuto una relazione di grande stima e affetto. Franco Di Mare ha non a caso descritto l'ex moglie come una delle persone più importanti della sua vita.

