Fonseca: «Non è facile allenare la Roma. Lite con Pedro? Ecco cos’è successo» (Di venerdì 12 marzo 2021) Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Europa League contro lo Shakhtar: le sue dichiarazioni Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. PRESTAZIONE – «Mi aspettavo un avversario così, sapevo che non ci avrebbero pressati alti per ripartire in contropiede. Loro sono fortissimi in questo. Abbiamo aspettato il momento giusto, abbiamo abbassato il ritmo quando dovevamo farlo. Abbiamo fatto una buona prova difensiva. Non è stata facile, li conosco molto bene. Hanno grandi valori, non hanno vinto solo con il Real, ma hanno pareggiato due volte con l’Inter. Si chiudono bene, sono forti in contropiede. Non gli abbiamo lasciato molti spazi. Questa ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Paulo, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Europa League contro lo Shakhtar: le sue dichiarazioni Paulo, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. PRESTAZIONE – «Mi aspettavo un avversario così, sapevo che non ci avrebbero pressati alti per ripartire in contropiede. Loro sono fortissimi in questo. Abbiamo aspettato il momento giusto, abbiamo abbassato il ritmo quando dovevamo farlo. Abbiamo fatto una buona prova difensiva. Non è stata, li conosco molto bene. Hanno grandi valori, non hanno vinto solo con il Real, ma hanno pareggiato due volte con l’Inter. Si chiudono bene, sono forti in contropiede. Non gli abbiamo lasciato molti spazi. Questa ...

