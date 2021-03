Fisco, 70 scadenze in arrivo: verso nuova proroga? (Di giovedì 11 marzo 2021) nuova sospensione in vista per i versamenti al Fisco, a pochi giorni dalle oltre 70 scadenze previste per il 16 marzo. Da più parti si insiste affinché i tecnici del Mef , al lavoro sugli ultimi dettagli del dl Sostegno, non si limitino a prevedere degli indennizzi ma introducano anche una proroga sui pagamenti almeno fino al 30 aprile. C’è, però, come spesso accade, un problema di tempo si legge su laleggepertitti.it. Il 16 marzo è martedì e non è detto che per quel giorno il decreto abbia già visto la luce. Prima di decidere, bisogna far quadrare i conti e capire se le casse dello Stato si possono permettere di aspettare ancora e, contemporaneamente, di erogare i circa 9 miliardi di indennizzi contenuti nel decreto legge. Rimborsi che interesseranno non solo le partite Iva ma altri contribuenti e che arriveranno – ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 marzo 2021)sospensione in vista per i versamenti al, a pochi giorni dalle oltre 70previste per il 16 marzo. Da più parti si insiste affinché i tecnici del Mef , al lavoro sugli ultimi dettagli del dl Sostegno, non si limitino a prevedere degli indennizzi ma introducano anche unasui pagamenti almeno fino al 30 aprile. C’è, però, come spesso accade, un problema di tempo si legge su laleggepertitti.it. Il 16 marzo è martedì e non è detto che per quel giorno il decreto abbia già visto la luce. Prima di decidere, bisogna far quadrare i conti e capire se le casse dello Stato si possono permettere di aspettare ancora e, contemporaneamente, di erogare i circa 9 miliardi di indennizzi contenuti nel decreto legge. Rimborsi che interesseranno non solo le partite Iva ma altri contribuenti e che arriveranno – ...

Advertising

fisco24_info : Fisco, 70 scadenze in arrivo: verso nuova proroga?: Da più parti si insiste affinché nel dl Sostegno, oltre agli in… - Adnkronos : #Fisco, 70 scadenze in arrivo: verso nuova proroga? - PressGiochi : Fisco: scadenze versamento saldo scommesse ippiche e a totalizzatore riferite a febbraio: - attilio_vg : QuiFinanza: Agenzia delle entrate, sito in down: cosa succede e quali scadenze rischiano di saltare.… - MilaniRo_HR : Scadenzario Fiscale - Le scadenze del 16 marzo 2021: -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco scadenze Versamenti al Fisco: verso una nuova proroga Nuova sospensione in vista per i versamenti al Fisco , a pochi giorni dalle oltre 70 scadenze previste per il 16 marzo . Da più parti si insiste affinché i tecnici del ministero dell'Economia che stanno limando gli ultimi dettagli del decreto ...

Agenzia delle entrate, sito in down: cosa succede e quali scadenze rischiano di saltare ...ancora una volta l'Agenzia delle Entrate e il Governo a intervenire con una proroga urgente e con un intervento finalizzato a superare i troppi passaggi burocratici e a sistemare il sito del Fisco. ...

Agenzia delle entrate, sito in down: cosa succede e quali scadenze rischiano di saltare QuiFinanza Saldo IVA da versare entro il 16 marzo L’IVA dovuta a saldo, risultante dalla dichiarazione relativa all’anno 2020, deve essere versata entro il 16 marzo 2021, ma è ammessa ...

Imposte di novembre e dicembre 2020: riprendono i versamenti - Infografica Entro il 16 marzo 2021 dovranno essere versate le imposte di novembre e dicembre 2020 sospese con i decreti Ristori. Si tratta di un’agevolazione ...

Nuova sospensione in vista per i versamenti al, a pochi giorni dalle oltre 70previste per il 16 marzo . Da più parti si insiste affinché i tecnici del ministero dell'Economia che stanno limando gli ultimi dettagli del decreto ......ancora una volta l'Agenzia delle Entrate e il Governo a intervenire con una proroga urgente e con un intervento finalizzato a superare i troppi passaggi burocratici e a sistemare il sito del. ...L’IVA dovuta a saldo, risultante dalla dichiarazione relativa all’anno 2020, deve essere versata entro il 16 marzo 2021, ma è ammessa ...Entro il 16 marzo 2021 dovranno essere versate le imposte di novembre e dicembre 2020 sospese con i decreti Ristori. Si tratta di un’agevolazione ...