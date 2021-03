Fabrizio Corona torna in carcere. Lui attacca i magistrati e dice: “Sono pronto a togliermi la vita” (Di giovedì 11 marzo 2021) Fabrizio Corona torna in carcere. Lui sui social attacca i magistrati e dice: “Sono pronto a togliermi la vita”. ROMA – Fabrizio Corona torna in carcere. La decisione del Tribunale di Sorveglianza, arrivata nella giornata di giovedì 11 marzo, non è stata accolta bene dall’ex fotografo. “Sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie – dice in un video sui social con il volto sporco di sangue dopo essersi tagliato i polsi – adesso vi faccio vedere come si combatte. Ingiustizia. pronto a dare la mia vita in questo Paese ingiusto“. Instagram ha ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 11 marzo 2021)in. Lui sui social: “la”. ROMA –in. La decisione del Tribunale di Sorveglianza, arrivata nella giornata di giovedì 11 marzo, non è stata accolta bene dall’ex fotografo. “Sacrificherò la miaper togliervi da quelle sedie –in un video sui social con il volto sporco di sangue dopo essersi tagliato i polsi – adesso vi faccio vedere come si combatte. Ingiustizia.a dare la miain questo Paese ingiusto“. Instagram ha ...

Advertising

VittorioSgarbi : Fabrizio Corona non merita questo accanimento. Lo Stato non deve vendicarsi, deve restituire alla vita civile chi h… - MediasetTgcom24 : I giudici: 'Fabrizio Corona torni in cella', lui si taglia i polsi #FabrizioCorona - Agenzia_Ansa : Fabrizio Corona deve tornare in carcere. Lo ha deciso il tribunale di Sorveglianza di Milano revocando il differime… - lilaacskyy : RT @perchetendenza: 'Fabrizio Corona': Perché il tribunale di Sorveglianza di Milano gli ha revocato i domiciliari e dovrà fare ritorno in… - lilaacskyy : RT @hotroppiaccount: le storie di fabrizio corona più che ridere mi han fatto pena,in primis per la madre perché un figlio è sempre un figl… -