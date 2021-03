Fabrizio Corona deve tornare in carcere: si ferisce in diretta! – VIDEO (Di giovedì 11 marzo 2021) Fabrizio Corona choc: immagini terribili sui social con l’ex paparazzo pieno di sangue. Ecco cosa è successo. Fabrizio Corona choc: l’ex paparazzo ha postato su Instagram una voto col suo volto pieno di sangue. E’ stato lui stesso a ridursi così, facendosi del male una volta appresa la notizia del ritorno in carcere. Il Tribunale L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 11 marzo 2021)choc: immagini terribili sui social con l’ex paparazzo pieno di sangue. Ecco cosa è successo.choc: l’ex paparazzo ha postato su Instagram una voto col suo volto pieno di sangue. E’ stato lui stesso a ridursi così, facendosi del male una volta appresa la notizia del ritorno in. Il Tribunale L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

MediasetTgcom24 : I giudici: 'Fabrizio Corona torni in cella', lui si taglia i polsi #FabrizioCorona - PasqualeMarro : #FabrizioCorona in una pozza di sangue, deve tornare in carcere - umanesimo : RT @fanpage: Sì è ferito ai polsi. Il folle gesto di Fabrizio Corona dopo aver appreso la notizia del suo ritorno in carcere. - _DAGOSPIA_ : CORONA DI SPINE - FABRIZIO CORONA RITORNA IN CARCERE: IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA HA REVOCATO IL...… - Martolina150 : Io dopo aver visto le storie di Fabrizio Corona -