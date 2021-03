Draghi nomina Benassi ambasciatore presso l'Ue (Di giovedì 11 marzo 2021) Sarà Piero Benassi il nuovo rappresentante permanente dell’Italia presso l’Ue. Ex consigliere di Giuseppe Conte sulle questioni internazionali, nominato sottosegretario alla presidenza del Consiglio con la delicata delega ai servizi agli sgoccioli del governo presieduto dall’avvocato, Benassi subentrerà all’attuale ambasciatore presso l’Unione Europea Maurizio Massari, che aveva terminato l’incarico da tempo. Il passaggio di testimone dovrebbe avvenire intorno a Pasqua, riferiscono fonti europee. La scelta di Mario Draghi ricade dunque su colui che è stato uomo di fiducia di Conte a Palazzo Chigi, fin dai tempi del governo M5s-Lega. È evidentemente un elemento di continuità rispetto alla passata gestione di governo, ma soprattutto è un riconoscimento alle qualità di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 marzo 2021) Sarà Pieroil nuovo rappresentante permanente dell’Italial’Ue. Ex consigliere di Giuseppe Conte sulle questioni internazionali,to sottosegretario alla presidenza del Consiglio con la delicata delega ai servizi agli sgoccioli del governo presieduto dall’avvocato,subentrerà all’attualel’Unione Europea Maurizio Massari, che aveva terminato l’incarico da tempo. Il passaggio di testimone dovrebbe avvenire intorno a Pasqua, riferiscono fonti europee. La scelta di Marioricade dunque su colui che è stato uomo di fiducia di Conte a Palazzo Chigi, fin dai tempi del governo M5s-Lega. È evidentemente un elemento di continuità rispetto alla passata gestione di governo, ma soprattutto è un riconoscimento alle qualità di ...

Advertising

marcoregni : RT @angela__mauro: Draghi nomina Benassi ambasciatore presso l'Ue - angela__mauro : Draghi nomina Benassi ambasciatore presso l'Ue - robtic58 : RT @emmabonino: Ho molto apprezzato il riconoscimento del Presidente #Draghi del lavoro svolto da @Piu_Europa con la nomina di @bendellaved… - classcnbc : OK DAL CDM: Signorini nuovo Direttore generale Bankitalia Il Consiglio dei ministri ha approvato la nomina di Luig… - ES1670 : RT @LiberoPetrucci: Collega spiritoso presenta istanza al Tribunale di Roma per la dichiarazione di scomparsa di Mario Draghi ex art. 48 c.… -