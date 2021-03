Covid, psicanalista Lucattini: “Adolescenti sfiniti, più disagio in seconda fase” (Di giovedì 11 marzo 2021) Gli Adolescenti sono “sfiniti, psicologicamente molto stanchi e hanno un forte senso di precarietà”. E il disagio, attraverso sintomi di ansia e depressione, si è acuito nelle seconda fase della pandemia: il disturbo post traumatico da stress, legato al lockdown di marzo, “si è trasformato in un disturbo da disadattamento con una sintomatologia più stabile e più duratura, che sta provocando anche sintomi fisici, come somatizzazioni, problemi di concentrazione importanti. Con conseguenze sul piano scolastico. E nel medio e lungo termine”. A tracciare il quadro è Adelia Lucattini, psichiatra e psicoanalista della Società psicoanalitica italiana (Spi) nel corso dell’incontro on line “L’impatto Covid sugli Adolescenti risvolti psicologici ed esperienza ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 marzo 2021) Glisono “, psicologicamente molto stanchi e hanno un forte senso di precarietà”. E il, attraverso sintomi di ansia e depressione, si è acuito nelledella pandemia: il disturbo post traumatico da stress, legato al lockdown di marzo, “si è trasformato in un disturbo da disadattamento con una sintomatologia più stabile e più duratura, che sta provocando anche sintomi fisici, come somatizzazioni, problemi di concentrazione importanti. Con conseguenze sul piano scolastico. E nel medio e lungo termine”. A tracciare il quadro è Adelia, psichiatra e psicoanalista della Società psicoanalitica italiana (Spi) nel corso dell’incontro on line “L’impattosuglirisvolti psicologici ed esperienza ...

