Covid | Ema autorizza vaccino monodose J&J

(Di giovedì 11 marzo 2021) Milano, 11 mar. (Adnkronos Salute) - L'Agenzia europea del farmaco Ema ha raccomandato l'zione condizionata al commercio in Ue per ilJanssendel gruppo Johnson & Johnson per persone dai 18 anni d'età in su. Il via libera arriva sulla base della valutazione degli esperti del comitato Chmp dell'Ema, che ha concluso che i dati del prodotto "sono solidi e rispondono ai criteri di efficacia, sicurezza e qualità". IlJanssen è il quarto a essere raccomandato nell'Ue per prevenire-19. L'efficacia del prodotto - spiega l'Ema - è stata dimostrata in uno studio clinico che ha coinvolto oltre 44mila persone dai 18 anni in sui negli Stati Uniti, in Sudafrica e nei Paesi dell'America Latina. A metà dei partecipanti è stata somministrata una singola dose di ...