Covid, Ema: AstraZeneca si può usare in attesa delle indagini sui coaguli (Di giovedì 11 marzo 2021) L'Agenzia europea per i medicinali ha affermato che si può continuare a utilizzare il vaccino anti - Covid di AstraZeneca in attesa delle indagini sui coaguli di sangue. Intanto la Toscana ha sospeso ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 11 marzo 2021) L'Agenzia europea per i medicinali ha affermato che si può continuare a utilizzare il vaccino anti -diinsuidi sangue. Intanto la Toscana ha sospeso ...

Advertising

RobertoBurioni : Apppena uscita comunicazione tranquillizzante EMA sulla questione vaccino AstraZeneca , nel silenzio vergognoso del… - ladyonorato : +++COVID, AIFA DISPONE DIVIETO UTILIZZO DI UN LOTTO VACCINI ASTRAZENECA+++ ACCERTAMENTI IN CORSO IN COORDINAMENTO CON EMA - Adnkronos : #CovidAustria, morto dopo #vaccino. #Ema: 'Non c'è correlazione' - mignoloeprof : RT @ladyonorato: +++COVID, AIFA DISPONE DIVIETO UTILIZZO DI UN LOTTO VACCINI ASTRAZENECA+++ ACCERTAMENTI IN CORSO IN COORDINAMENTO CON EMA - vincentweetter : RT @RobertoBurioni: Fantastica notizia! EMA ha approvato il vaccino Jonshon & Johnson di cui avevo parlato qualche giorno fa. Un'altra arma… -