Covid, ancora in salita i contagi e i pazienti in terapia intensiva: in Lombardia il record di positivi (Di giovedì 11 marzo 2021) È di 25.673 nuovi casi il bilancio della pandemia da Covid nelle ultime ventiquattr’ore in Italia. Ieri erano stati diagnosticati 22.409 casi. I dati del ministero della Salute fanno registrare 372.217 tamponi effettuati da ieri, per un tasso di positività che si attesta al 6,9%. Sono 2.859 i pazienti attualmente in terapia intensiva (+32 da ieri), 15mila i guariti nelle ultime ventiquattr’ore (2.550.483 da inizio pandemia). Covid, 373 nuovi decessi Sono 373 i decessi per Covid (ieri erano 322), per un totale di 101.184 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I guariti sono 15mila per un totale di 2.550.483. La Regione che fa registrare il più alto numero di contagi su base giornaliera è la Lombardia. Le dosi di vaccino ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 11 marzo 2021) È di 25.673 nuovi casi il bilancio della pandemia danelle ultime ventiquattr’ore in Italia. Ieri erano stati diagnosticati 22.409 casi. I dati del ministero della Salute fanno registrare 372.217 tamponi effettuati da ieri, per un tasso dità che si attesta al 6,9%. Sono 2.859 iattualmente in(+32 da ieri), 15mila i guariti nelle ultime ventiquattr’ore (2.550.483 da inizio pandemia)., 373 nuovi decessi Sono 373 i decessi per(ieri erano 322), per un totale di 101.184 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I guariti sono 15mila per un totale di 2.550.483. La Regione che fa registrare il più alto numero disu base giornaliera è la. Le dosi di vaccino ...

