Cosmi | “La vittoria con il Torino ci ha dato speranza Con la Lazio serve attenzione massima”

Il tecnico del Crotone, Serse Cosmi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio di domani alle 15.00. Queste le sue parole: "Prima delle partite sono sereno, la vittoria contro il Torino ci ha dato speranza e sappiamo che stiamo migliorando. Benali ha recuperato e posso considerarlo. Ha preso parte a tre allenamenti a ritmi sostenuti e questa è una buona notizia. Parliamo di un giocatore che ha dimostrato di essere un patrimonio: è a disposizione. Giorno dopo giorno conosco sempre meglio la squadra e sono soddisfatto: c'è applicazione, volontà e determinazione. Vogliamo uscire da questa situazione di classifica". Ripartire dalla vittoria contro il Torino?"Ho visto la squadra giocare con determinazione, con la voglia di ...

