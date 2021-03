Controlli sui docenti in attesa del vaccino | pace tra scuola e Asl

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUna guardia giurata ed i numeri di prenotazione per indicare l’ordine di arrivo e di vaccinazione: si risolve così la questione del caos registrato nei pressi dell’istituto Santa Caterina da Siena -Amendola di Salerno che aveva scatenato la reazione della dirigente scolastica Annarita Carrafiello. La preside ieri aveva chiesto aiuto all’Asl e garanzie per evitare che si ripetessero momenti di caos come quelli registrati il giorno precedente, quando era stato chiaro agli occhi dei prof in fila che la macchina organizzativa non aveva retto adeguatamente all’arrivo dei. La La protesta della preside ha sortito l’effetto sperato e già da ieri ad accompagnare l’davanti alladeiè stato predisposto un servizio di controllo con una guardia giurata ed i numeri di ...