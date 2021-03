Classifica Parigi-Nizza 2021, quinta tappa: Primoz Roglic al comando, guadagna qualcosa Schachmann (Di giovedì 11 marzo 2021) quinta tappa alla Corsa del Sole: altra volata vincente per l’irlandese Sam Bennett alla Parigi-Nizza 2021. Nessuna difficoltà per i big, con la Classifica generale che però in parte cambia. Abilissimo infatti a sfruttare gli abbuoni ai traguardi volanti il detentore del titolo Maximilian Schachmann che rosicchia qualcosa alla Maglia Gialla di Primoz Roglic. Andiamo a scoprire la graduatoria completa. Classifica GENERALE Parigi-Nizza 2021 Rnk Prev ?? Rider Team UCI Time 1 1 – ROGLI? Primož Team Jumbo-Visma 18:42:46 2 2 – Schachmann Maximilian BORA – hansgrohe 0:31 3 3 – MCNULTY Brandon UAE-Team Emirates 0:37 4 5 ?1 IZAGIRRE Ion Astana ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021)alla Corsa del Sole: altra volata vincente per l’irlandese Sam Bennett alla. Nessuna difficoltà per i big, con lagenerale che però in parte cambia. Abilissimo infatti a sfruttare gli abbuoni ai traguardi volanti il detentore del titolo Maximilianche rosicchiaalla Maglia Gialla di. Andiamo a scoprire la graduatoria completa.GENERALERnk Prev ?? Rider Team UCI Time 1 1 – ROGLI? Primož Team Jumbo-Visma 18:42:46 2 2 –Maximilian BORA – hansgrohe 0:31 3 3 – MCNULTY Brandon UAE-Team Emirates 0:37 4 5 ?1 IZAGIRRE Ion Astana ...

