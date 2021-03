Ciclismo | Tirreno-Adriatico 2021 | la classifica generale aggiornata dopo la 2^ tappa

(Di giovedì 11 marzo 2021) Ladellala 2^. Ladi oggi 11 marzo di 202 km con partenza da Camaiore e arrivo in salita a Chiusdino ha visto trionfare Julian Alaphilippe in volata. A mantenere la testa dellaè comunque Wout Van Aert, terzo nellaodierna. Di seguito, quindi, la. LA CRONACA DELLA 2^LALA 2^1 Wout Van Aert in 8h37’35” 2 Julian Alaphilippe +04? 3 Mathieu van der Poel +08? 4 Pavel Sivakov a +11? 5 LANDA Mikel Landa +13? 6 Andrea Vendrame +14? 7 Robert Stannard ” 8 João Almeida ” 9 ...

Un Julian Alaphilippe esaltante, a modo suo si prende in volata negli ultimi 200 metri la seconda tappa della- Adriatico, da Camaiore a Chiusdino, 202 km. Un arrivo in cui il francese campione del mondo in carica ha dominato in quella striscia di asfalto in leggera salita, guidando il gruppo nella ...... dopo più citazioni internazionali di riviste del settore, come location ambita per gli amanti delle bike, sta diventando sempre più riferimento per il. Nasce la "Corsa del Dono" La-...Julian Alaphilippe si aggiudica la 2\^ tappa della Tirreno-Adriatico 2021. Il campione del mondo taglia il traguardo, il primo in salita di questa edizione della Corsa dei Due Mari ...La tappa Monticiano-Gualdo prima sfiorerà Foiano poi passerà da Camucia, la salita di Poggio della Croce e discesa su Mercatale ...