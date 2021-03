Cerveteri – Interventi sul verde 15-19 marzo

(Di giovedì 11 marzo 2021) – La Multiservizi Caerite comunica che è online la programmazione settimanale del servizio di manutenzione delpubblico (urly.it/3bsz0 ). Gli, programmati dall’15 al 19, riguarderanno in particolare, Ceri, Borgo San Martino, Campo di Mare e Cerenova. Nella prossima settimana gli addetti aldi Multiservizi si occuperanno di taglio erba sulle banchine stradali e del consueto svuotamento dei cestini gettacarte nei parchi oltre ad alcunidi potatura nelle scuole. In particolare verranno potati i pioppi nella scuola I.C. Marina dia Cerenova. La pubblicazione dell’agenda settimanale del, così come l’agenda mensile e i report delle attività svolte rientrano nella ...

Advertising

Terzobinarioit : Gli interventi della Caerite per il verde di Cerveteri -

Ultime Notizie dalla rete : Cerveteri Interventi

RomaDailyNews

... che in occasione dell'annuncio del progetto relativo al Reddito di cittadinanza prima e in altripoi, ha puntato i riflettori contro i ritardi del Comune capofila:. Ritardi e ......scolastica Emiliano Fiorini abbiamo calendarizzato ed affrontato piccoli e granditra i ...ricettività della messa alla prova attraverso anche l'unione dei servizi con il Comune di...Roma, controlli anti-Covid. Multate 33 persone: scoperta una festa privata e una comitiva in visita ad un conoscente ai domiciliari ...E’ stato licenziato, ma lui – un badante brasiliano di 33 anni – che non approvava quella decisione dell’anziana signora ha pensato bene di dare fuoco all’abitazione. E’ successo nel tardo pomeriggio ...