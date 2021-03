Basket | l’Olimpia Milano punta Vladimir Lucic per la prossima stagione

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 marzo 2021) C’è ancora tutta unada completare tra campionato ed Eurolega, ma le società cominciano già a pensare al prossimo anno. Una di queste è, che, come ha riportatoinside, ha messo nel mirino, attuale giocatore del Bayern Monaco. Si tratterebbe certamente di un innesto di grande qualità per la squadra di Messina, che cerca di rinforzare ulteriormente un gruppo che sta ottenendo grandi risultati in campo europeo., finora, è stato uno dei principali protagonisti dell’ottimadel Bayern Monaco, con i tedeschi che sono in piena corsa per qualificarsi ai playoff.sta viaggiando a 13,3 punti e 4,6 rimbalzi di media in questadi Eurolega. ...