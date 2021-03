Banca Sistema, CdA approva bilancio 2020. Dividendo di 0,080 euro (Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di Banca Sistema ha approvato il bilancio 2020, chiuso con un utile netto di euro 25,7 milioni di euro. L’anno si è concluso con “un trend di crescita nei volumi in tutte le tre linee di business”, si legge in una nota, e nel 2021 “il gruppo, che entro la fine del primo trimestre approverà il nuovo Piano Industriale, continuerà a valutare opzioni di crescita anche non organica nelle sue aree di core business“. Il CdA ha deliberato di proporre all’assemblea degli azionisti, che si riunirà il 30 aprile, la destinazione a riserva per utili portati a nuovo dell’importo pari a 19.311.856,49 euro (75% dell’utile di gruppo) e a Dividendo l’importo residuo pari a 6.433.684,16 euro ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione dihato il, chiuso con un utile netto di25,7 milioni di. L’anno si è concluso con “un trend di crescita nei volumi in tutte le tre linee di business”, si legge in una nota, e nel 2021 “il gruppo, che entro la fine del primo trimestre approverà il nuovo Piano Industriale, continuerà a valutare opzioni di crescita anche non organica nelle sue aree di core business“. Il CdA ha deliberato di proporre all’assemblea degli azionisti, che si riunirà il 30 aprile, la destinazione a riserva per utili portati a nuovo dell’importo pari a 19.311.856,49(75% dell’utile di gruppo) e al’importo residuo pari a 6.433.684,16...

