Amici 20 | Zerbi | “Uno come te non serve al panorama musicale” – VIDEO

Advertising

aetherpilled : sto guardando amici e rudy zerbi sta smontando sta ragazza ?????? - chiaraistyping : RT @miss_skianto: Basti vedere la differenza tra i sosteniti/criticati dalla Cele o da Zerbi. Tutti quelli criticati da Zerbi sono quelli… - MTReDayane : RT @miss_skianto: Basti vedere la differenza tra i sosteniti/criticati dalla Cele o da Zerbi. Tutti quelli criticati da Zerbi sono quelli… - miss_skianto : Basti vedere la differenza tra i sosteniti/criticati dalla Cele o da Zerbi. Tutti quelli criticati da Zerbi sono q… - Sunuovigiorni : @PAOjonevaLA È uscito molto male e per chi ha seguito Amici Specials leggerlo è davvero da brividi. Detto questo n… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Zerbi

20 Serale, Raffaele Renda rischia il posto? Rudylo stronca: 'Non hai futuro' Si avvicina sempre di più il Serale20 e i ragazzi sono sotto pressione. Nonostante quest'anno tocchi ...Io sono meno piacevole, loro sono meno diretti, ma il concetto è quello ", aggiunge ancora(aggiornamento di Stella Dibenedetto).2021 ed. 20: come sarà il serale? Chi accederà al serale ...Brutta lite ad Amici 20 in diretta al daytime. Protagonista della discussione Rudy Zerbi che critica un alunno ed usa parole molto dure ...Amici 2021 ed. 20, anticipazioni puntata oggi, 11 marzo: Martina sbrocca con Alessandro, oggi toccherà ai cantanti in vista del serale?