Wta Dubai 2021 | programma | orari e ordine di gioco di giovedì 11 marzo

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Il, glie l’didel torneo Wta didella giornata di11. Ad aprire i quarti di finale saranno Krejcikova e Potapova, a seguire sarà la volta del match tra Mertens e Pegula; non prima delle 16:00 ci sarà il main event tra Muguruza e Sabalenka. CENTRE COURT Dalle 11:00 – Krejcikova vs Potapova A seguire – Mertens vs Pegula Non prima delle 16:00 – Muguruza vs Sabalenka A seguire – Tiechmann OR Jabeur vs Gauff SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Wta Dubai

Ubi Tennis

Esentata dal 1o turno e vincitrice in 3 set nei 1/16, Belinda Bencic (12) stata eliminata nei quarti del torneo di. L'ha sconfitta in 3 frazioni (6 - 1 2 - 6 7 - 5) la russa Anastasia Potapova (88). Nel suo match degli ottavi l'elvetica ha perso senza ...Martina Trevisan è stata eliminata al secondo turno del torneo1000 di(cemento, montepremi 1.835.490 dollari). La 27enne mancina di Firenze, numero 90 del mondo, in gara come lucky loser, ha ceduto 6 - 2, 6 - 4, in un'ora e 20 minuti di partita, alla ...Wta Dubai 2021: Garbine Muguruza spazza via Iga Swiatek, avanti anche Aryna Sabalenka e Elise Mertens nei match valevole per gli ottavi di finale del torneo ...La polacca gioca malissimo per un set e mezzo, compromettendo la partita. Garbine sfiderà Sabalenka ai quarti. Pegula stende ancora Pliskova e trova Mertens ...