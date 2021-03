Videogiochi e dipendenza tra i giovani: in Cina è boom di problemi di vista e anche per questo le regole sono più severe (Di mercoledì 10 marzo 2021) La massima autorità sanitaria cinese ha istituito un comitato di esperti per affrontare l'aumento dei tassi di miopia tra bambini e adolescenti. La Commissione sanitaria nazionale ha dichiarato che il comitato consultivo comprende 42 medici. Il gruppo è responsabile di fornire una guida professionale e raccomandare misure appropriate per prevenire e controllare la miopia, una condizione che colpisce milioni di persone nel paese. Il tasso di miopia infantile in Cina è tra i più alti al mondo. Secondo un sondaggio del 2018 della Commissione sanitaria nazionale, oltre la metà dei minori del Paese è miope. Il tasso di miopia tra gli studenti delle scuole superiori, di solito di età compresa tra 16 e 18 anni, raggiunge l'81%. La situazione è peggiorata durante la pandemia COVID-19, poiché l'epidemia ha costretto milioni di studenti a passare a lezioni virtuali. Nell'agosto ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 10 marzo 2021) La massima autorità sanitaria cinese ha istituito un comitato di esperti per affrontare l'aumento dei tassi di miopia tra bambini e adolescenti. La Commissione sanitaria nazionale ha dichiarato che il comitato consultivo comprende 42 medici. Il gruppo è responsabile di fornire una guida professionale e raccomandare misure appropriate per prevenire e controllare la miopia, una condizione che colpisce milioni di persone nel paese. Il tasso di miopia infantile inè tra i più alti al mondo. Secondo un sondaggio del 2018 della Commissione sanitaria nazionale, oltre la metà dei minori del Paese è miope. Il tasso di miopia tra gli studenti delle scuole superiori, di solito di età compresa tra 16 e 18 anni, raggiunge l'81%. La situazione è peggiorata durante la pandemia COVID-19, poiché l'epidemia ha costretto milioni di studenti a passare a lezioni virtuali. Nell'agosto ...

