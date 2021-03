Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2021 ore 08:15 (Di mercoledì 10 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 10 MARZO 2021 ORE 08.05 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL RACCORDO DOVE IN CARREGGIATA INTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI TRA LA CASILINA E ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA DALLA Roma FIUMICINO E OSTIENSE E TRA VIA PRENESTINA ALLA A24 SPOSTIAMOCI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE ABBIAMO TRAFFICO DA TORRENOVA AL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA CASSIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TOMBA DI NERONE E LA STORTA NEI DUE SENSI PASSIAMO AI CANTIERI. INIZIATI I LAVORI SULLA Roma-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA MAGLIANA. PER CONSENTIRNE LO SVOLGIMENTO E’ STATO ISTITUITO IL DIVIETO DI ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 10 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 10 MARZOORE 08.05 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO DOVE IN CARREGGIATA INTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI TRA LA CASILINA E ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA DALLAFIUMICINO E OSTIENSE E TRA VIA PRENESTINA ALLA A24 SPOSTIAMOCI SULLA DIRAMAZIONESUD DOVE ABBIAMO TRAFFICO DA TORRENOVA AL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA CASSIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TOMBA DI NERONE E LA STORTA NEI DUE SENSI PASSIAMO AI CANTIERI. INIZIATI I LAVORI SULLA-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA MAGLIANA. PER CONSENTIRNE LO SVOLGIMENTO E’ STATO ISTITUITO IL DIVIETO DI ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2021 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #Viabilità #Roma, traffico intenso in via Prenestina tra largo Irpinia e viale Togliatti - romamobilita : #Viabilità #Roma, sul #Gra traffico intenso tra via della Magliana e via del Mare-Ostiense - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2021 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - paolo78350349 : #oggi a #Roma angolo #gobetti con piazzale #AldoMoro forse la situazione richiederebbe un intervento per ripristina… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 10 - 03 - 2021 ore 07:30 ...RACCORDO DOVE IN CARREGGIATA INTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA DA VIA PRENESTINA ALLA A24 SPOSTIAMOCI SULLA DIRAMAZIONE ROMA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 09 - 03 - 2021 ore 20:30 VIABILITÀ 9 MARZO 2021 ORE 20:20 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL'ULTIMO APPUNTAMENTO DI ...PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE AD ECCEZIONE DI CODE SULO RACOROD IN ESTERNA TRA ROMA ...

A Roma, il centro commerciale Maximo apre le porte al pubblico Corriere della Sera ...RACCORDO DOVE IN CARREGGIATA INTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI TRA LA DIRAMAZIONESUD E ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA DA VIA PRENESTINA ALLA A24 SPOSTIAMOCI SULLA DIRAMAZIONE...9 MARZO 2021 ORE 20:20 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL'ULTIMO APPUNTAMENTO DI ...PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE AD ECCEZIONE DI CODE SULO RACOROD IN ESTERNA TRA...