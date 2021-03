Trento eliminata | cade con Kuban e il Partizan perde

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Trento eliminata

KUBAN -100 - 86 Sconfitta in terra russa perche esce dall'Eurocup, complice anche la vittoria di Levallois sul Partizan Belgrado.... molto frequentata - con annesso campetto multifunzione -sempre per fare spazio al ... Silvia Zanetti Consigliere ComunaleLa Dolomiti ci prova ma cade in Russia. Per centrare i quarti serve una vittoria risicata del Partizan su Levallois ...Domani la Dolomiti Energia Basket Trento scenderà in campo contro i russi della Lokomotiv Kuban per l'ultimo match delle top-16 di Eurocup 2020-2021. Il sodalizio trentino si trova al primo posto nel ...