Tommaso Zorzi snobbato da Maria De Filippi: "Sono ancora in attesa" (Di mercoledì 10 marzo 2021) Dopo aver snobbato l'invito di Barbara d'Urso che più volte si è lanciata in doti sperticate nei suoi confronti, arrivando a pubblicare una foto insieme risalente a un paio di anni fa, Tommaso Zorzi continua a essere in attesa della tanto desiderata e sospirata chiamata di Maria De Filippi, la sua conduttrice preferita. Una chiamata che purtroppo ancora non arriva. Appena qualche giorno fa, circolavano voci insistenti secondo cui il vincitore del Grande Fratello Vip 5 era stato chiamato per fare il giudice al serale di Amici 20, vista anche la sua vasta cultura musicale e la competenza in fatto di coreografie. Si trattava però solo di una fake news, come dichiarato dallo stesso Zorzi sul suo profilo Instagram. "Magari mi avessero chiamato per fare il ...

