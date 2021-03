Test MotoGP | Quartararo | ' Ho chiuso sotto al record | ma non è bastato'

Advertising

SkySportMotoGP : .@stefanbradl ha portato in pista una nuova carena con la quale è caduto in curva 2 nel corso del suo run Gli aggio… - SkySportMotoGP : ?? La classifica a poco meno di 2h30' dalla fine della giornata odierna di #QatarTest Gli aggiornamenti ?… - SkySportMotoGP : ?? A Losail la #MotoGP torna in pista dalle 12 ?? Tutti gli aggiornamenti dai #QatarTest ???? #SkyMotori #SkyMotoGP - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | Test Qatar 2 Day 1: @PeccoBagnaia , 'Siamo molto veloci sul passo gara' - - motograndprixit : #MotoGP | Test Qatar 2 Day 1: @PeccoBagnaia , 'Siamo molto veloci sul passo gara' - -

Ultime Notizie dalla rete : Test MotoGP

Sky Sport

... ' Ho fatto passi avanti importanti nel feeling con la Ducati , ho gestito molto bene la moto come forse non ero mai riuscito a fare, non mi aspettavo di avere questo controllo già nei primi'. ...Preferisco concentrarmi su di me e sulla mia moto in questi giorni , ma una volta conclusi ianalizzerò anche gli altri '., Zarco: 'Il feeling continua a migliorare. Posso aiutare Ducati' ...Maverick Vinales, terzo nei test dopo avere finalmente provato il telaio 2021, alla fine del primo giorno di test è convinto della necessità di lavorare per poter ottenere la prima fila in qualifica e ...Sì, in MotoGP ogni giorno è differente, qualcuno migliorerà il feeling con la moto e con le gomme. Qui sarà particolare: non abbiamo mai fatto cinque giorni di test e due GP sulla stessa pista. C’è ...