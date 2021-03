Sondaggi: il M5S continua a salire grazie a Conte. Ora è a 1 punto dalla Lega, il PD in caduta libera (Di mercoledì 10 marzo 2021) I Sondaggi fotografano una situazione ormai chiara: il M5S è secondo partito dopo la Lega, mentre il PD continua a franare dopo l’addio di Zingaretti L’istituto Emg ha realizzato un Sondaggio per la trasmissione Cartabianca di Rai3 che conferma il trend rilevato già da altri istituti. Il ritorno di Conte sta trainando il M5S nei Sondaggi, mentre le dimissioni di Zingaretti continuano ad affossare il PD. Secondo la rilevazione di Emg, il M5S si porta a quota 21,4%, vale a dire ad un solo punto dalla Lega. Il Carroccio resta primo partito al 22,4% ma perde lo 0,4% in una settimana. Il PD invece resta fermo al 14%. Altri Sondaggi hanno restituito la stessa fotografia, seppur con cifre leggermente ... Leggi su zon (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ifotografano una situazione ormai chiara: il M5S è secondo partito dopo la, mentre il PDa franare dopo l’addio di Zingaretti L’istituto Emg ha realizzato uno per la trasmissione Cartabianca di Rai3 che conferma il trend rilevato già da altri istituti. Il ritorno dista trainando il M5S nei, mentre le dimissioni di Zingarettino ad affossare il PD. Secondo la rilevazione di Emg, il M5S si porta a quota 21,4%, vale a dire ad un solo. Il Carroccio resta primo partito al 22,4% ma perde lo 0,4% in una settimana. Il PD invece resta fermo al 14%. Altrihanno restituito la stessa fotografia, seppur con cifre leggermente ...

Advertising

petergomezblog : Sondaggio Emg per Cartabianca, con #Conte il #M5s continua a salire: 22,5 a un punto dalla Lega. Il #Pd ancora in c… - fattoquotidiano : Sondaggi, con Conte il M5s continua a salire: a un punto dalla Lega. Il Pd ancora in calo dopo l’addio di Zingaretti - VittorioSgarbi : Dunque, secondo i sondaggi, il 'nuovo' (con le schiappe di prima) M5S guidato dal ripescato Conte crescerebbe a spe… - Straccia2 : RT @PetrazzuoloF: Con #Zingaretti il #Pd risaliva nei sondaggi, senza di lui e in preda ai sabotatori interni di #Renzi, scende. Ci vuole m… - Giuggio72684862 : RT @BracaliM: Sondaggi, con Conte il M5s continua a salire: a un punto dalla Lega. Il Pd ancora in calo dopo l’addio di Zingaretti https://… -