Sky – Inter, affaticamento per Aleksandar Kolorav: i dettagli (Di mercoledì 10 marzo 2021) affaticamento per Aleksandar Kolarov L’Inter si è ritrovata quest’oggi ad Appiano Gentile per preparare il match di domenica contro il Torino, dopo il giorno di riposo concesso da Conte. Da segnalare un affaticamento per Aleksandar Kolarov che ha lavorato a parte così come nei prossimi giorni e la sua presenza per domenica è in dubbio. Resto della squadra – regolarmente a disposizione per il match di domenica – diviso in due gruppi: chi ha giocato con l’Atalanta ha svolto un lavoro diverso, più leggero. A riferirlo è Sky Sport nell’aggiornamento quotidiano sui nerazzurri. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di mercoledì 10 marzo 2021)perKolarov L’si è ritrovata quest’oggi ad Appiano Gentile per preparare il match di domenica contro il Torino, dopo il giorno di riposo concesso da Conte. Da segnalare unperKolarov che ha lavorato a parte così come nei prossimi giorni e la sua presenza per domenica è in dubbio. Resto della squadra – regolarmente a disposizione per il match di domenica – diviso in due gruppi: chi ha giocato con l’Atalanta ha svolto un lavoro diverso, più leggero. A riferirlo è Sky Sport nell’aggiornamento quotidiano sui nerazzurri. L'articolo proviene damagazine.

Advertising

aallara : La fretta con cui Sky ieri ha glissato sui replay del gol dell'Inter è la conferma che quest'anno lo scudetto è un… - arturo_ebbasta : RT @FcInterNewsit: Sky - Verso Torino-Inter, per Kolarov leggero affaticamento: il serbo oggi ha svolto lavoro personalizzato https://t.co… - LuigiBevilacq17 : RT @fcin1908it: Sky - Inter, affaticamento per Kolarov: ha lavorato a parte. Gli altri tutti a disposizione - LuigiBevilacq17 : RT @MarcoYera: Kolarov affaticato, a rischio per Torino-Inter (sky) - ElTrattore : RT @FcInterNewsit: Sky - Verso Torino-Inter, per Kolarov leggero affaticamento: il serbo oggi ha svolto lavoro personalizzato https://t.co… -