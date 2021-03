Sentieri non ortodossi per Elio Martusciello (Di giovedì 11 marzo 2021) Oeoas è l’Orchestra Elettroacustica Officina Arti Soniche, nata da un’idea di Elio Martusciello nel 2014, nella classe di musica elettronica da lui stesso tenuta nel Conservatorio San Pietro a Majella. Noto ed apprezzato da anni da chi segue Sentieri sonori non ortodossi, il compositore campano ci racconta di questa nuova avventura, un prototipo di dialogo orizzontale e di democrazia in azione, dove non esistono leader. Cento musicisti da tutta Italia, spinti da una forte urgenza di azione collettiva, hanno contribuito … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 11 marzo 2021) Oeoas è l’Orchestra Elettroacustica Officina Arti Soniche, nata da un’idea dinel 2014, nella classe di musica elettronica da lui stesso tenuta nel Conservatorio San Pietro a Majella. Noto ed apprezzato da anni da chi seguesonori non, il compositore campano ci racconta di questa nuova avventura, un prototipo di dialogo orizzontale e di democrazia in azione, dove non esistono leader. Cento musicisti da tutta Italia, spinti da una forte urgenza di azione collettiva, hanno contribuito … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Cristin97215062 : RT @lori_gianna: @MarcelloAtanas @CristinaShonny @Marilu08714243 @betyzapi @ToniaAntonella @marcovolpicell @Aquilottoblu @Cristin97215062 @… - LaSabrinaF : @RadioSavana Io questo prossimo lockdown non lo voglio rispettare ma a parte che è tutto chiuso, non è che abbia mo… - CLaRosa7 : RT @daepi63: Mi perdo su sentieri conosciuti, figurati se non mi posso perdere con te. - FabioPatrone : Confida nel Signore con tutto il cuore e non appoggiarti sulla tua intelligenza; in tutti i tuoi passi pensa a lui… - FareculturaMag : Musica: “Non lasciamoci bullizzare dal coronavirus” il messaggio in musica di Marco Sentieri.… -

Ultime Notizie dalla rete : Sentieri non Anita Calà e Villam: Fare arte, non c'è mai stato un momento più prezioso e costruttivo di questo ...raro segno di permanenza in questo complesso "mondo dell'arte." Ed è per questo che non potevo non ... saprà uscire dal terreno del già noto per aprire a sentieri speculativi di "perplicazione delle ...

Addio a Luciano, storico titolare del Bornass Non c'erano mezzi di trasporto veri e propri, e gli spostamenti del legname avvenivano tutti tramite i sentieri. Gli stessi sentieri sui quali, dopo la guerra, hanno cominciato a portare in quota il ...

Sentieri non ortodossi per Elio Martusciello | il manifesto Il Manifesto Valorizzare i percorsi rurali Montespertoli si affida al Cai E allora ecco che la riproposta dei sentieri torna... Il Comune di Montespertoli vuole ... Del resto, per trovare percorsi curati dal Club Alpino non importa andare molto lontano: basta salire sui ...

Portofino, l’Osservatorio diffida il Parco: “Troppi biker sui sentieri” La convivenza difficile tra chi frequenta i sentieri del parco in mountain bike e gli escursionisti ha già fatto registrare negli anni proteste anche accese. “Non ci sono più i guardiaparco e nessuno ...

...raro segno di permanenza in questo complesso "mondo dell'arte." Ed è per questo chepotevo... saprà uscire dal terreno del già noto per aprire aspeculativi di "perplicazione delle ...c'erano mezzi di trasporto veri e propri, e gli spostamenti del legname avvenivano tutti tramite i. Gli stessisui quali, dopo la guerra, hanno cominciato a portare in quota il ...E allora ecco che la riproposta dei sentieri torna... Il Comune di Montespertoli vuole ... Del resto, per trovare percorsi curati dal Club Alpino non importa andare molto lontano: basta salire sui ...La convivenza difficile tra chi frequenta i sentieri del parco in mountain bike e gli escursionisti ha già fatto registrare negli anni proteste anche accese. “Non ci sono più i guardiaparco e nessuno ...