Reddito di cittadinanza: cosa è la DID e come farla (Di mercoledì 10 marzo 2021) Per poter usufruire del Reddito di cittadinanza un requisito indispensabile è quello di dare la propria disponibilità al lavoro: si deve cioè formalmente dichiarare di essere senza un impiego, e di avere intenzione di ottenerne uno. Per fare ciò, è necessario presentare una Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID), dichiarazione che determina formalmente l’inizio dello stato di disoccupazione di una persona. Con tale domanda, si entrerà automaticamente tra coloro che non hanno un’occupazione e ne cercano una, in modo da poter accedere ai servizi di reinserimento nel mercato del lavoro. La dichiarazione può essere presentata attraverso un patronato, un centro per l’impiego o il portane MyAnpal (portale realizzato dall’Agenzia Nazionale Politiche Attive per il Lavoro). Nel dettaglio, l’articolo 4, comma I, del decreto 4/2019 (poi ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 10 marzo 2021) Per poter usufruire deldiun requisito indispensabile è quello di dare la propria disponibilità al lavoro: si deve cioè formalmente dichiarare di essere senza un impiego, e di avere intenzione di ottenerne uno. Per fare ciò, è necessario presentare una Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID), dichiarazione che determina formalmente l’inizio dello stato di disoccupazione di una persona. Con tale domanda, si entrerà automaticamente tra coloro che non hanno un’occupazione e ne cercano una, in modo da poter accedere ai servizi di reinserimento nel mercato del lavoro. La dichiarazione può essere presentata attraverso un patronato, un centro per l’impiego o il portane MyAnpal (portale realizzato dall’Agenzia Nazionale Politiche Attive per il Lavoro). Nel dettaglio, l’articolo 4, comma I, del decreto 4/2019 (poi ...

Advertising

fattoquotidiano : INPS MULTATO I vertici dell'Istituto: “Perché non ci hanno mai multato per il Reddito di cittadinanza o la Cassa in… - _Carabinieri_ : I #Carabinieri di Lercara Friddi hanno deferito in stato di libertà 30 persone per indebita percezione del “reddito… - fattoquotidiano : La sociologa Saraceno: “Ridurre i paletti al reddito di cittadinanza. Temiamo più i poveri che imbrogliano che i ri… - lumaca4377 : RT @AMAS66086910: @fineditutto @carmentpf Senti lavoro in un caf/patronato a nord. La clientela isee / reddito di cittadinanza/assistenzial… - lumaca4377 : RT @carmentpf: #Draghi minacciato: 'Non tocchi il reddito di cittadinanza..o fa la fine di Falcone'. E' il prezzo da pagare quando invece… -