Perché non bisogna temere un ritocco alla politica della Bce (Di mercoledì 10 marzo 2021) Domani 11 marzo si riunisce il Consiglio della Banca centrale europea (Bce). Ci si chiede se l’autorità monetaria europea “ritoccherà” la strategia di bassi tassi e di acquisti alla grande di obbligazioni degli Stati dell’Unione monetaria come paiono suggerire, o meglio temere, alcuni osservatori, i quali guardando con una certa apprensione al mercato azionario e obbligazionario Usa, temono una ripresa dell’inflazione su scala mondiale. Su questa testata è stato già evocato il rischio di una stagflazione, fenomeno esiziale che caratterizzò parte degli anni Settanta del secolo scorso, dopo il rapido aumento del prezzo del petrolio. Ora, le previsioni economiche indicano concordemente una ripresa molto lenta: l’Italia ed altri maggiori Paesi dell’Unione europea dovranno attendere almeno sino a fine 2023 per tornare ai livelli di ... Leggi su formiche (Di mercoledì 10 marzo 2021) Domani 11 marzo si riunisce il ConsiglioBanca centrale europea (Bce). Ci si chiede se l’autorità monetaria europea “ritoccherà” la strategia di bassi tassi e di acquistigrande di obbligazioni degli Stati dell’Unione monetaria come paiono suggerire, o meglio, alcuni osservatori, i quali guardando con una certa apprensione al mercato azionario e obbligazionario Usa, temono una ripresa dell’inflazione su scala mondiale. Su questa testata è stato già evocato il rischio di una stagflazione, fenomeno esiziale che caratterizzò parte degli anni Settanta del secolo scorso, dopo il rapido aumento del prezzo del petrolio. Ora, le previsioni economiche indicano concordemente una ripresa molto lenta: l’Italia ed altri maggiori Paesi dell’Unione europea dovranno attendere almeno sino a fine 2023 per tornare ai livelli di ...

