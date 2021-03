Pallavolo, Lugli: “Ero incinta, trattata come una dopata” (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Restare incinta è considerata una mancanza di professionalità. come aver assunto cocaina e risultare poi positiva all’antidoping”. E’ quanto afferma la pallavolista Lara Lugli che in una intervista a ‘La Repubblica’ racconta la questione legale che la vede contrapposta al club in cui militava nella stagione 2018/2019 nel campionato di Serie B1: il volley Pordenone. Nel mese di marzo del 2019 ha comunicato al club la sua impossibilità di proseguire la stagione perché incinta, risolvendo dunque il contratto. A 38 anni Lara scopre di aspettare un bambino, è il marzo 2019. “Lo comunico alla società, e loro, come sempre accade in questi casi, interrompono il contratto. È proprio scritto così, è la prassi, per noi di Serie B1 ma anche per le categorie superiori – spiega -. Siamo dilettanti e non abbiamo ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Restareè considerata una mancanza di professionalità.aver assunto cocaina e risultare poi positiva all’antidoping”. E’ quanto afferma la pallavolista Larache in una intervista a ‘La Repubblica’ racconta la questione legale che la vede contrapposta al club in cui militava nella stagione 2018/2019 nel campionato di Serie B1: il volley Pordenone. Nel mese di marzo del 2019 ha comunicato al club la sua impossibilità di proseguire la stagione perché, risolvendo dunque il contratto. A 38 anni Lara scopre di aspettare un bambino, è il marzo 2019. “Lo comunico alla società, e loro,sempre accade in questi casi, interrompono il contratto. È proprio scritto così, è la prassi, per noi di Serie B1 ma anche per le categorie superiori – spiega -. Siamo dilettanti e non abbiamo ...

