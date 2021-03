Nuovo Dpcm | ultime notizie | Draghi prende tempo Ecco quando si decide

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Vista la curva epidemica che continua a salire, la stretta ha le ore contate. Il governo ha in mano le proposte del Comitato tecnico scientifico e sta valutando quale tipo di misure adottare, con una ...

Advertising

Corriere : ?? Si chiude già dal prossimo weekend - Corriere : ?? Italia chiusa nei weekend (già dal prossimo) - fanpage : Nuovo dpcm, il governo oggi decide sulle nuove misure di restrizione #10marzo - falsaebugiarda : e ti alzi, e fai le video lezioni, e mangi, e studi, e l’ansia, e mangi di nuovo, e studi di nuovo, e l’ansia di n… - infoitinterno : Lockdown nazionale, nuovo Dpcm. Chiusure, weekend, bar: sabato si cambia. Al via la cabina di regia -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm

IL GIORNO

... con una eventuale modifica del. La cabina di regia col premier Draghi , riunita oggi a ...lockdown, chiusure, coprifuoco: cosa dicono i virologi...In queste due province si devono immediatamente chiudere tutte le scuole alla luce dell'ultimo... Ilprovvedimento si è reso necessario" per "l'incremento esponenziale di nuovi casi - spiega ...Il Dpcm del 6 marzo, per ora, resta lo stesso. Ma i cambiamenti, che si tradurrebbero quasi certamente in una nuova stretta, potrebbero essere questione di ore. La riunione della Cabina di regia, comp ...Nuova stretta del presidente Vincenzo De Luca: con l’ordinanza numero 7 del 10 marzo 2021, il governatore della Campania dispone nuove limitazioni alla mobilità e ...