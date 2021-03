Nardella: Zingaretti candidato sindaco sarebbe grande risposta Pd (Di mercoledì 10 marzo 2021) Firenze – Nicola Zingaretti candidato sindaco a Roma? “E’ una domanda alla quale puo’ rispondere solo lui”, ma “io lo vedrei benissimo. E’ un bravissimo amministratore, ha dimostrato di fare molto bene il presidente della Provincia di Roma e della Regione Lazio”. Lo dice il sindaco di Firenze, Dario Nardella, a Rai News 24. “Roma e’ una delle citta’ piu’ importanti del mondo. In altri Paesi europei i sindaci delle capitali sono leader nazionali politici, diventati anche primi ministri come Antonio Costa in Portogallo. sarebbe una grandissima risposta del Pd alla grande sfida di Roma che” sulla candidatura “per ora e’ ancora irrisolta”, conclude. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 10 marzo 2021) Firenze – Nicolaa Roma? “E’ una domanda alla quale puo’ rispondere solo lui”, ma “io lo vedrei benissimo. E’ un bravissimo amministratore, ha dimostrato di fare molto bene il presidente della Provincia di Roma e della Regione Lazio”. Lo dice ildi Firenze, Dario, a Rai News 24. “Roma e’ una delle citta’ piu’ importanti del mondo. In altri Paesi europei i sindaci delle capitali sono leader nazionali politici, diventati anche primi ministri come Antonio Costa in Portogallo.una grandissimadel Pd allasfida di Roma che” sulla candidatura “per ora e’ ancora irrisolta”, conclude.

Advertising

pippomaio : @fenice_risorta Ascoltare questo si capisce perché la sx non trova pace, a Bersani aggiungi Zingaretti Franceschini… - gcarlo62 : @andrea_cairo @CarloCalenda Chi ha attaccato Zingaretti in questo periodo? Orfini che vuole la vocazione maggiorita… - valtaro : #Nardella su Zingaretti: 'Le nostre critiche erano costruttive' - valtaro : #Zingaretti, Dario Nardella: 'Non formalizzi le dimissioni, non ha senso!' - FatapiggyDe : RT @francofontana43: Orfini, Franceschini, Serracchiani, Marcucci, Gori, Nardella e Bonaccini, tutti insieme appassionatamente, restano sbi… -