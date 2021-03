Napoli, Osimhen titolare con il Milan: favorito su Mertens (Di mercoledì 10 marzo 2021) Victor Osimhen è in vantaggio su Dries Mertens per una maglia da titolare domenica sera contro il Milan. I dettagli verso la gara di San Siro Come riferito da Corriere dello Sport, Victor Osimhen è in vantaggio su Dries Mertens per una maglia da titolare domenica sera contro il Milan. L’attaccante nigeriano è tornato in campo nel corso dell’ultimo impegno del Napoli contro il Bologna, andando anche a segno per la prima volta da Novembre. Una prestazione che ha convinto il tecnico Gennaro Gattuso. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Victorè in vantaggio su Driesper una maglia dadomenica sera contro il. I dettagli verso la gara di San Siro Come riferito da Corriere dello Sport, Victorè in vantaggio su Driesper una maglia dadomenica sera contro il. L’attaccante nigeriano è tornato in campo nel corso dell’ultimo impegno delcontro il Bologna, andando anche a segno per la prima volta da Novembre. Una prestazione che ha convinto il tecnico Gennaro Gattuso. Leggi su Calcionews24.com

