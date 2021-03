Mourinho punge la Juve: «Felice per il Porto» – VIDEO (Di mercoledì 10 marzo 2021) Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League, stuzzicando la Juventus. Le sue parole L’allenatore del Tottenham, Jose Mourinho, commenta l’eliminazione dei bianconeri per mano della sua ex squadre. «Non ho nulla da dire sulle riforme proposte da Andrea Agnelli. L’unica cosa che posso dire è che sono sempre legato alle mie vecchie squadre a livello emotivo. Al Porto ho vissuto un’esperienza molto importante». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Josèha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League, stuzzicando lantus. Le sue parole L’allenatore del Tottenham, Jose, commenta l’eliminazione dei bianconeri per mano della sua ex squadre. «Non ho nulla da dire sulle riforme proposte da Andrea Agnelli. L’unica cosa che posso dire è che sono sempre legato alle mie vecchie squadre a livello emotivo. Alho vissuto un’esperienza molto importante». Leggi su Calcionews24.com

