Lockdown weekend | oggi modifiche al Dpcm Spostamenti | bar | ristoranti | i divieti già da sabato

(Di mercoledì 10 marzo 2021) A pochi giorni dall'entrata in vigore del primodel governo Draghi, l'esecutivo è al lavoro per modificarlo. Giàinfatti, si riunirà la cabina di regia che...

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown weekend

Per approfondire Cts:neiin tutta Italia come a Natale, rafforzare misure zona gialla Scuola, la rivolta dei medici contro la didattica a distanza:"Siamo di nuovo in trincea e non ...Resta infine la decisione più importante e anche più complicata:generale no, ma zona rossa neiè un'ipotesi concreta. Draghi e l'ala più aperturista accetteranno ciò o valuteranno ...L'obiettivo è quello di ridurre i contatti tra le persone e istituire zone rosse locali con misure più stringenti e severe, basate sul modello Codogno ...Il lockdown di Pasqua costa oltre 400 milioni a ristoranti, pizzerie ed agriturismi , con quasi 7 milioni di italiani che tradizionalmente quel giorno ...