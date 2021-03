LIVE Tirreno-Adriatico | prima tappa in DIRETTA | il vantaggio dei sei al comando scende a 1’30”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.40 Albanese passa per primo sul GPM di Pitoro. 13.33 Per ora la situazione resta invariata. 13.28 Ildei battistrada è sceso a”. 13.23 Ricordiamo i nomi dei sei fuggitivi: Mattia Bais (Androni-Sidermec), Vincenzo Albanese e Samuele Rivi (Eolo-Kometa), Simone Velasco (Gazprom-Rusvelo), Jan Bakelants (Intermarché Wanty Gobert) e Guy Niv (Israel Start-Up). 13.19 Il gruppo ha accelerato e ildei battistrada ora sta calando nettamente. 13.15 Le dichiarazioni di Van Aert alla partenza: “Cercherò di raggiungere il miglior risultato ottenibile ogni giorno. Spero di fare bene in classifica generale”. 13.10di 3’30”, ora, per i fuggitivi. 13.07 Bakelants transita in testa sul GPM di Pitoro. I corridori affronteranno ...