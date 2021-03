Linee guida per gli Studenti e strategie attuate dalla scuola per garantire la sicurezza delle TIC (Di mercoledì 10 marzo 2021) Orizzontescuola.it ha pubblicato un utile un regolamento per l’uso Consapevole delle TI che vi proponiamo in lettura. Negli anni la scuola ha sviluppato un’azione mirata a far crescere l’uso delle tecnologie informatiche nella didattica e nell’organizzazione generale della scuola. Ormai è prassi quotidiana accedere al vasto mondo di Internet, sia per svolgere esperienze formative, sia per le funzioni amministrative-gestionali. Internet è molto utile, ma può essere anche una potenziale fonte di rischi, se non vengono prese serie ed attente precauzioni sul modo di accedere alla rete. Questi rischi sono tanto maggiori meno si conoscono i modi legittimi di utilizzo e si abbia scarsa consapevolezza delle funzioni disponibili agli utenti. I computer in rete nelle suole Questo vale certamente ... Leggi su analisideirischinformatici (Di mercoledì 10 marzo 2021) Orizzonte.it ha pubblicato un utile un regolamento per l’uso ConsapevoleTI che vi proponiamo in lettura. Negli anni laha sviluppato un’azione mirata a far crescere l’usotecnologie informatiche nella didattica e nell’organizzazione generale della. Ormai è prassi quotidiana accedere al vasto mondo di Internet, sia per svolgere esperienze formative, sia per le funzioni amministrative-gestionali. Internet è molto utile, ma può essere anche una potenziale fonte di rischi, se non vengono prese serie ed attente precauzioni sul modo di accedere alla rete. Questi rischi sono tanto maggiori meno si conoscono i modi legittimi di utilizzo e si abbia scarsa consapevolezzafunzioni disponibili agli utenti. I computer in rete nelle suole Questo vale certamente ...

