La pallavolista: «Io, incinta, citata per danni dal mio club e criminalizzata come se mi fossi dopata» (Di mercoledì 10 marzo 2021) Repubblica intervista Lara Lugli, pallavolista classe 1980. A marzo 2019 ha comunicato al suo club, il Volley Pordenone, l’impossibilità di proseguire la stagione perché era rimasta incinta. Quando, dopo l’aborto spontaneo, ha chiesto al club il pagamento dell’ultimo stipendio pendente, si è vista recapitare una citazione per danni. L’accusano di non aver onorato il suo contratto, di aver taciuto l’intenzione di avere figli e di non aver completato il campionato. Lara racconta la sua versione dei fatti, da quando comunicò al club di aspettare un bambino. «Lo comunico alla società, e loro, come sempre accade in questi casi, interrompono il contratto. È proprio scritto così, è la prassi, per noi di Serie B1 ma anche per le categorie superiori. Siamo dilettanti e non ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 10 marzo 2021) Repubblica intervista Lara Lugli,classe 1980. A marzo 2019 ha comunicato al suo, il Volley Pordenone, l’impossibilità di proseguire la stagione perché era rimasta. Quando, dopo l’aborto spontaneo, ha chiesto alil pagamento dell’ultimo stipendio pendente, si è vista recapitare una citazione per. L’accusano di non aver onorato il suo contratto, di aver taciuto l’intenzione di avere figli e di non aver completato il campionato. Lara racconta la sua versione dei fatti, da quando comunicò aldi aspettare un bambino. «Lo comunico alla società, e loro,sempre accade in questi casi, interrompono il contratto. È proprio scritto così, è la prassi, per noi di Serie B1 ma anche per le categorie superiori. Siamo dilettanti e non ...

