L'11 marzo la prima estrazione della Lotteria degli scontrini. Ma vincere è quasi impossibile (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lotteria degli scontrini, il calendario delle estrazioni: si parte L'11 marzo. Ma le possibilità di vincere sono decisamente ridotte. L'11 marzo si procede con la prima estrazione della Lotteria degli scontrini, una delle scommesse del governo Conte per rilanciare la spesa e soprattutto per limitare l'uso del contante, andando così a contrastare l'evasione fiscale. Andiamo a ripassare il calendario delle estrazioni per quanto riguarda la Lotteria degli scontrini, così da non farci trovare impreparati.

