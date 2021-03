Kate Middleton | non cala la passione per i fiocchi

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Mentre Harry e Meghan Markle, da oltreoceano, sganciano dichiarazioni bomba sulla Royal Family, Kate Middleton prosegue imperterrita le proprie attività. Più che legarsi al dito le accuse della cognata, la Duchessa sembra preferire legarsi al collo un bel pussy bow, iconico fiocco, proprio come quello sfoggiato nella sua ultima apparizione (virtuale) per celebrare la Festa della Donna. https://youtu.be/p6OQulmvwGw

Advertising

Dadinoshibari : RT @tempoweb: 'È una brava persona ma...' #Meghan spara la cannonata anche contro #KateMiddleton Umiliante - Fede_Spera86 : RT @tempoweb: 'È una brava persona ma...' #Meghan spara la cannonata anche contro #KateMiddleton Umiliante - tempoweb : 'È una brava persona ma...' #Meghan spara la cannonata anche contro #KateMiddleton Umiliante… - Pandemonio___ : Kate Middleton viene chiamata Waity Katie? Kate e Pippa Middleton vengono soprannominate Wisteria Sisters? Beatrice… - bluemoonblue00 : RT @KrisKappa101: Toccatemi tutto ma non Kate Middleton #HarryMeghanTV8 #MeghanandHarryonOprah -

Ultime Notizie dalla rete : Kate Middleton

l'indiscrezione choc sudurante l'intervista: ' È una brava persona, ma... '. Stasera in onda su TV8, l'intervista esclusiva di Oprah Winfrey a Harry e Meghan Markle. La duchessa di Sussex ha toccato molti ...L'intervista esclusiva di Meghan Markle e Harry ai microfoni di Oprah Winfrey fa traballare la famiglia reale britannica. Confessioni choc della duchessa di Sussex che coinvolgono anche, la moglie del Principe William . 'Questa storia delle lacrimeche non c'è mai stata è stata molto difficile. E' da allora che è iniziato a cambiare tutto' - ha confessato la ...Un dettaglio di stile molto diffuso nel suo guardaroba Mentre Harry e Meghan Markle, da oltreoceano, sganciano dichiarazioni bomba sulla Royal Family, Kate Middleton prosegue imperterrita le proprie ...Successivamente continua dicendo: “Qualche giorno dopo Kate, ‘una brava persona’, si scusò inviandole un mazzo di fiori e un biglietto La verità di Meghan Markle. Il litigio in questione, dunque, è st ...