Juventus, Linus: “Qualcosa si è spento in CR7. Pirlo? Non si capisce quale sia il progetto” (Di giovedì 11 marzo 2021) “La dirigenza ha le maggiori colpe e ora serve fare autocritica. Cristiano Ronaldo l’ho visto molle, nervoso, distante dalla squadra. Bisogna capire se Qualcosa in lui si è spento. Pirlo? Gode di grande fiducia, ma ancora non si capisce quale sia il progetto. Giocatori dai quali ripartire? Chiesa è andato oltre le aspettative, ma anche De Ligt, Arthur, Bentancur e Morata mi piacciono molto. Kulusevski mi ha un po’ deluso ma anche la posizione non lo ha aiutato”. Queste le dichiarazioni del conduttore radiofonico e grande tifoso della Juventus, Linus in merito all’eliminazione dei bianconeri dalla Champions League (la terza in tre anni) all’indomani della partita contro il Porto. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 11 marzo 2021) “La dirigenza ha le maggiori colpe e ora serve fare autocritica. Cristiano Ronaldo l’ho visto molle, nervoso, distante dalla squadra. Bisogna capire sein lui si è? Gode di grande fiducia, ma ancora non sisia il. Giocatori dai quali ripartire? Chiesa è andato oltre le aspettative, ma anche De Ligt, Arthur, Bentancur e Morata mi piacciono molto. Kulusevski mi ha un po’ deluso ma anche la posizione non lo ha aiutato”. Queste le dichiarazioni del conduttore radiofonico e grande tifoso dellain merito all’eliminazione dei bianconeri dalla Champions League (la terza in tre anni) all’indomani della partita contro il Porto. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Juventus, #Linus: 'La dirigenza ha le maggiori colpe e ora serve fare autocritica. #CR7 deludente. Giocatori dai q… - 61Beppe : Perché l’ha pagato di tasca sua? - misorecordsuk : Juve, Linus: 'Ronaldo? Abbiamo giocato in 10. E su Pirlo...' #Juve #Juventus - sportli26181512 : Linus: 'CR7? Abbiamo giocato in 10, non lo ricomprerei. Pirlo, se questo è l'inizio...': Linus: 'CR7? Abbiamo gioca… - longoflavio : @radiodeejay Linus metti formazione Juventus che ha vinto champions nel 1996!! Non è servito CR7 per vincere !!! -