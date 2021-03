Juve, si pensa al post Ronaldo: piace Bruno Fernandes (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’ennesima eliminazione dalla Champions League ha sancito il fallimento dell’operazione Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese è sbarcato a Torino proprio per permettere alla Juve il passo in avanti in Europa, ma i risultati fino a questo momento hanno deluso. La società bianconera ha iniziato a pensare al futuro, che potrebbe prescindere da CR7. L’attaccante a 36 L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’ennesima eliminazione dalla Champions League ha sancito il fallimento dell’operazione. Il fuoriclasse portoghese è sbarcato a Torino proprio per permettere allail passo in avanti in Europa, ma i risultati fino a questo momento hanno deluso. La società bianconera ha iniziato are al futuro, che potrebbe prescindere da CR7. L’attaccante a 36 L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Juve pensa Juve, gli errori di presunzione nascono da lontano Sì, perché Agnelli pensa che la Juve sia così forte da poter metabolizzare il gap che un allenatore alla prima esperienza porta in dote. Si sprecano i paragoni con l'investitura del Barcellona con ...

Moncalvo: Cr7 ha chiamato Mendes, sapete che ha detto? La Juve, dopo aver fallito anche stavolta l'obiettivo Champions, pensa di rinunciare a Ronaldo causa ingaggio super e Cr7 pensa di chiudere anticipatamente l'avventura in bianconero. Almeno così ...

Juve, si pensa al post Ronaldo: piace Bruno Fernandes Il fuoriclasse portoghese è sbarcato a Torino proprio per permettere alla Juve il passo in avanti in Europa, ma i risultati fino a questo momento hanno deluso. La società bianconera ha iniziato a ...

Fallimento Champions e ingaggio insostenibile: Ronaldo verso l'addio In tre stagioni non è riuscito a portare la Juventus più in là dei quarti e la situazione economica bianconera non se lo può ...

