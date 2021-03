Draghi | “Settore pubblico ancora più centrale | ma c’è ancora molto da fare”

Leggi su dire

(Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA – “La pandemia ci ha rivelato la centralità del settore pubblico nel proteggere il nostro modo di vita e la qualità della nostra vita. Inoltre oggi c’è il piano di ripresa e resilienza. Questi due eventi richiedono nuove professionalità, e quindi investimenti in formazione. Quindi nuove forme di lavoro, nuove professionalità, che a loro volta chiedono nuovi investimenti e nuove regole. Questo è quello che cominciamo oggi. Il patto di oggi è importante. Ma è il primo passo. Molto se non quasi tutto che resta da fare“. Lo ha detto il presidente del consiglio Mario Draghi alla firma del ‘Patto per l’innovazione, il lavoro pubblico e la coesione sociale‘, con i sindacati a Palazzo Chigi.