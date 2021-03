Digitale | Lisi Anorc | “Leggi inutili se non si rispettano le scadenze”

Leggi su dire

(Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA – Dalla legge Bassanini bis al Cad, l’Italia si è sempre dotata di normative innovative per spingere la digitalizzazione, il problema è che “le scadenze non vengono mai rispettate dalle Pa, l’ultima è quella del 28 febbraio che è stata disattesa da quasi tutte le Pubbliche amministrazioni e che prevedeva che queste offrissero servizi totalmente digitali per imprese e cittadini”. Così il presidente di Anorc Professioni, Avv. Andrea Lisi, intervenendo durante il programma radiofonico “Tra poco in edicola” condotto da Stefano Mensurati su Rai Radio 1. Lisi ha spiegato che la transizione digitale non si realizza perché “da una parte non ci sono strutture adeguate e dall’altra gli strumenti vengono distribuiti ma poi non permettono di connettersi con servizi reali perché le Pa sono rimaste burocratiche come prima“.