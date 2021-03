Diego Abatantuono, fascino senza tempo: incredibile immagine del passato (Di mercoledì 10 marzo 2021) Volto amatissimo e simbolo dell’intrattenimento italiano, Diego Abatantuono è un uomo dal carisma indiscusso: fascino senza tempo, l’incredibile immagine del passato Nato a Milano nel 1955, si avvicina da giovanissimo all’ambiente del cabaret, poiché i suoi zii erano proprietari di un locale, il Derby Club, dove sua madre lavorava. Lo stesso Diego Abatantuono vi lavorerà L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 10 marzo 2021) Volto amatissimo e simbolo dell’intrattenimento italiano,è un uomo dal carisma indiscusso:, l’delNato a Milano nel 1955, si avvicina da giovanissimo all’ambiente del cabaret, poiché i suoi zii erano proprietari di un locale, il Derby Club, dove sua madre lavorava. Lo stessovi lavorerà L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

angionata : @Alex_Cavasinni Ci vorrebbe con intonazione alla Diego Abatantuono. - Giorgio28018594 : @IoSecondo @Corriere @FontanaPres In un film premiato con il premio Oscar Mediterraneo (Salvadores) un dei protag… - RosellaLara19 : RT @SportStorie: @RosellaLara19 Beh, come direbbe Diego Abatantuono: 'Shcuza se é poco!' - SportStorie : @RosellaLara19 Beh, come direbbe Diego Abatantuono: 'Shcuza se é poco!' - MsDubliner : Renga è diventato la sintesi tra Diego Abatantuono e Tomas Milian #DomenicaIn -