CONCEICAO | LE IDEE CHIARE VANNO IN PORTO

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Sergioed il suosono ai quarti di finale di Champions League con merito, eliminata all’Allianz Stadium una Juventus che ha pagato cara ogni sua distrazione. Il 2-1 dell’andata aveva lasciato tante polemiche, il rigore non dato su Ronaldo nel finale era evidente, ma i bianconeri avevano regalato il primo gol con l’erroraccio di Bentancur; nella gara di ritorno si può dire altrettanto col rigore concesso al 19? e trasformato da Sergio Oliveira, ancor di più sul calcio di punizione del momentaneo 2-2, con la barriera che si apre e non dà la giusta copertura a Szczesny. I bianconeri non hanno sfruttato l’inerzia del match, che in avvio di ripresa era decisamente a loro favore, complice il pareggio di Chiesa e l’ingenua espulsione di Taremi per doppia ammonizione, reo di aver allontanato il pallone a gioco fermo. Ma è proprio allora che il ...

Ma la verità è che anche all Anche all Allianz Stadium l approccio è stato il peggiore possibile, condensato in un mix di mancanza die paura di non farcela, divenuta vero e proprio panico dopo ...Il passivo dice 2 - 1 per la truppa di, forte della vittoria nel match d andata, ma l'... Champions League Danilo: 'Pirlo somiglia a Guardiola, hasimili' UN ORA FA Champions League ...Bianconeri sotto per un rigore (generoso) segnato da Oliveira, la rimonta con l'ex viola che coglie anche un palo. Traversa per Cuadrado. Lusitani in 10 dal 54' ...Giuseppe Pancaro, ex compagno alla Lazio di Sergio Conceicao, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb: "Sergio già allora era un ragazzo che aveva una ...